Die Deutsche Bank will im Bereich ESG für „mehr Schlagkraft“ sorgen und schafft die Position des Chief Sustainability Officer (CSO) neu. Besetzt wird diese mit dem bisherigen Kommunikationschef Jörg Eigendorf. Die Beförderung soll zum 1. September greifen.

Jörg Eigendorf gibt an Anke Hallmann und Sebastian Jost ab

Wie Deutschlands größtes Geldhaus mitteilte, wird Eigendorf weiterhin an den Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing berichten. In seiner neuen Funktion wird Eigendorf nun zwar auf C-Level befördert, ist jedoch als Generalbevollmächtigter nicht Teil des Vorstands. Der Dax-Konzern will mit der Neubesetzung seine „Nachhaltigkeitsaktivitäten“ stärken.

Eigendorf wird dementsprechend seinen jetzigen Posten als Global Head of Communications & Sustainability abgeben. „Um sich ganz auf die nächste Stufe der Nachhaltigkeitsstrategie der Bank zu konzentrieren, gibt Eigendorf die Führung des Bereichs Kommunikation und soziale Verantwortung an Anke Hallmann und Sebastian Jost ab“, heißt es in der Mitteilung.

Deutsche Bank wollte Nachhaltigkeit bereits länger ausgliedern

Demnach werden Hallmann und Jost sich die Position des internationalen Kommunikationschefs, die Eigendorf nun verlässt, teilen. Nach FINANCE-Informationen ist eine Ausgliederung des Themas Nachhaltigkeit aus der klassischen Kommunikationsabteilung bei der Deutschen Bank bereits länger im Gespräch.

So war vorgesehen, dass Eigendorf, der bereits seit dem Einstieg bei der Deutschen Bank im Jahr 2016 zusätzlich ESG-Themen betreut, den Bereich eigenständig verantwortet, unabhängig von der Kommunikationsarbeit. Im Sommer vergangenen Jahres wurde diese Trennung dann auch vollzogen und Eigendorf leitete in Personalunion die Kommunikation sowie den Bereich Nachhaltigkeit.

Deputy Head of Communications & CSR, Anke Hallmann. Foto: Deutsche Bank Head of Group Communications, Sebastian Jost, Foto: Deutsche Bank

Sebastian Jost ist derzeit Leiter der Konzernkommunikation und übernahm diese Position im August vergangenen Jahres. Anke Hallmann ist indes die Stellvertreterin von Jörg Eigendorf und trägt seit Mai 2019 den Berufstitel Deputy Head of Communications & CSR.

Hallmann startete ihre Corporate-Finance-Karriere beim Vermögensverwalter DWS und blieb dort 15 Jahre lang, bevor sie im Oktober 2013 zur Konzernmutter wechselte. Jost unterdessen war zuvor mehr als neun Jahre lang Journalist bei der Zeitung „Die Welt“. Dort berichtete er über die Finanzindustrie.

Jörg Eigendorf ist gelernter Journalist

Auch der neue CSO Eigendorf war die längste Zeit seiner Karriere Journalist. So war er unter anderem für fünf Jahre für die Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ Korrespondent in Moskau und ab 1999, ebenso wie Jost, für „Die Welt“ im Axel-Springer-Verlag tätig. Bevor er 2016 zur Deutschen Bank wechselte, war Eigendorf Chef der Investigativ-Redaktion für „Die Welt“ in Berlin.

„Jörg Eigendorf hat unsere Nachhaltigkeitsstrategie bereits in den vergangenen Jahren federführend vorangetrieben“, lässt sich Vorstandsvorsitzende Christian Sewing zitieren. In seiner neuen Funktion soll Eigendorf, dem eine ein enges und vertrauensvolles Verhältnis zu Sewing nachgesagt wird, die „nächste Etappe über alle Bereiche der Bank hinweg koordinieren und gestalten“.

Im Zuge der Personalrochade ordnet die Deutsche Bank den Bereich der Kommunikation sowie die Abteilung für politische Angelegenheiten dem größeren Verantwortungsbereichs Corporate Affairs & Strategy unter. Leiter dieser neuen Abteilung soll der langjährige Managing Director Benjamin Alka werden.

