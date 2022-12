Warum die Zinswende Banken nur bedingt hilft

Zinswende, wachsendes Provisionsgeschäft und jede Menge schlummerndes Potential in Sachen Effizienz – wenn es um das Thema Profitabilität geht, gibt es in den kommenden Jahren für Deutschlands Banken viel zu gewinnen. Setzen die Geldhäuser ihre Segel für die kommenden Jahre richtig, sei eine Eigenkapitalrendite von 7 bis 9 Prozent bis 2026 durchaus realistisch, so das Ergebnis der jüngsten Banken-Studie des Beratungshauses Bain & Company. Doch fest steht auch: Einfach wird das für die Banken nicht, und der steinige Pfad dürfte auch seine Opfer fordern.