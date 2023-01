Herr Eigendorf, Sie sind seit kurzem Chief Sustainability Officer der Deutschen Bank. Zuvor fungierten Sie in einer Doppelrolle als Kommunikations- und Nachhaltigkeitschef, ein ungewöhnlicher Schritt. Wie war der Wechsel?

Auch wenn ich bereits mehr als sechs Jahre für Nachhaltigkeit in der Deutschen Bank verantwortlich war, habe ich es als Neustart empfunden. Wir haben die Abteilung erheblich erweitert, und ich kann mich jetzt voll auf das Thema konzentrieren, was aufgrund der Komplexität dringend erforderlich war. Zudem bringt unsere neue Aufstellung mit sich, dass die Erwartungen an uns gestiegen sind – und eben auch an mich.