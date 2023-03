Neuer Stern am Kanzleienhimmel: Sechs Jahre lang war Freshfields als beliebtester Arbeitgeber in Juristenkreisen das Maß der Dinge, nun muss sich die Magic-Circle-Kanzlei hierzulande der Konkurrenz geschlagen geben. Mit CMS gelingt dem Vorjahreszweiten im aktuellen Ranking „Azur 100“ des Karrieremagazins „Azur“ der Sprung an die Spitze. Zudem haben es in diesem Jahr hinter der Drittplatzierten Linklaters mit Hengeler Mueller und Gleiss Lutz auch zwei deutsche Kanzleien in die Liste der Top 5 geschafft.

Für das alljährliche Ranking vergibt das Magazin in Sachen Karrierefaktor maximal 100 Punkte: Kriterien sind dabei neben der Zufriedenheit der Mitarbeiter und dem Image des Arbeitsgebers auch die Zahl der geplanten und erfolgten Neueinstellungen sowie das Gehalt. Zwar liegen beim Gehaltspoker um Junganwälte auch in diesem Jahr weiterhin die US-Kanzleien an der Spitze, das alleine reicht jedoch nicht, wie das Ranking zeigt.