Kanzleiticker: McDermott, DLA Piper, Baker McKenzie

McDermott baut PE- und Transaktionspraxis aus

Die Kanzlei McDermott Will & Emery baut ihre Private-Equity-Praxis in München aus. Mit Holger H. Ebersberger und Hanno Witt stoßen zwei neue Partner zum bestehenden Team. Ebersberger wechselt als Co-Head Private Equity Deutschland von Noerr zu McDermott. Er wird das Segment in Zukunft gemeinsam mit dem Frankfurter Partner Michael Cziesla leiten. Ebersberger begleitet seit mehr als 15 Jahren Private-Equity-Fonds und strategische Investoren bei M&A-Transaktionen und berät seine Mandanten während des gesamten Investitionszyklus. Seinen Fokus legt der Jurist dabei auf Transaktionen in den Branchen Digital Business, TMT, Life Sciences und Healthcare.

Hanno Witt verfügt ebenfalls über langjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen, Private-Equity-Gesellschaften und strategischen Investoren. Er begleitet auf Käufer- wie auch auf Verkäuferseite grenzüberschreitende Transaktionen, Auktionsprozesse, Carve Outs, Joint Ventures und Managementbeteiligungen. Über Sektorexpertise verfügt er unter anderem in den Bereichen Life Sciences und Healthcare, Industrien, Infrastruktur, Konsumgüter und Technologie. Witt wechselt von Latham & Watkins zu McDermott.

Darüber hinaus baut McDermott zum April auch seine Transaktionspraxis aus: Felix Ganzer schließt sich der Kanzlei als Partner an. Er wechselt von Weil Gotshal & Manges, wo er seit 2021 als Counsel aktiv ist, in das Frankfurter Büro von McDermott. Zu den Schwerpunkten von Ganzer zählen neben dem Aktienrecht auch Kapitalmarkt-Compliance und Corporate Governance.

Bereits zum Jahresanfang hat McDermott Will & Emery zudem die hauseigene Kartellrechts-Praxis am Standort Frankfurt mit Laura Stammwitz verstärkt, die sich der Kanzlei als Counsel angeschlossen hat. Stammwitz kommt von Pinsent Masons, wo sie zuletzt als Senior Associate tätig war. Sie verfügt über rund zehn Jahre Erfahrung in der Beratung von Unternehmen bei Kartellermittlungsverfahren und in der Fusionskontrolle. Zudem berät Stammwitz auch in Sachen Compliance.