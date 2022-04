Es sind gute Nachrichten für Advant Beiten: Die Wirtschaftskanzlei will in der zweiten Jahreshälfte ein neues Büro in Freiburg eröffnen und hat dafür bereits das passende Team gefunden, wie die Kanzlei am gestrigen Dienstag mitteilte. Doch ist bekanntlich des einen Freud‘ zugleich des anderen Leid: In diesem Fall das der Konkurrenz von Friedrich Graf von Westphalen (FGvW), von der Beiten auf einen Schlag ein 16-köpfiges Team um die M&A-Spezialisten Gerhard Manz, Barbara Mayer und Jan Barth abgeworben hat.