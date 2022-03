Freshfields ist beliebtester Arbeitgeber

In Juristenkreisen ist und bleibt Freshfields Bruckhaus Deringer das Maß der Dinge. Im Ranking des Karrieremagazins „Azur“, das jährlich die 100 beliebtesten Arbeitgeber für Juristen ermittelt, hat die Wirtschaftskanzlei sich zum sechsten Mal in Folge die Spitzenposition gesichert – wenn auch diesmal nur mit kleinem Vorsprung vor der Konkurrenz.

Für das Ranking setzt Azur auf vier Kriterien: das Gehalt, die Zufriedenheit der Mitarbeiter, das Image der Kanzlei sowie der Zahl der für das kommende Jahr geplanten und in den vergangenen drei Jahren erfolgten Neueinstellungen. Maximal 100 Punkte können je Kategorie erzielt werden, die Gesamtbewertung der Wettbewerber orientiert sich an diesem Maximalwert. Die Auswertung zeigt: Der Preiskampf um den Juristen-Nachwuchs nimmt zu, die namhafte Konkurrenz rückt näher an Freshfields heran.