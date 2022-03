Kanzleiticker: Addleshaw Goddard, Linklaters, PwC Legal

Addleshaw Goddard bedient sich bei Advant Beiten

Die internationale Kanzlei Addleshaw Goddard verstärkt ihre Präsenz in Deutschland mit zwei neuen Büros in Frankfurt und München sowie vier zusätzlichen Teams unter anderem aus den Bereichen Disputes, Compliance und Wirtschaftsstrafrecht. Partner im neuen Büro in Frankfurt wird Markus Perkams. Er kommt vom Konkurrenten Skadden und verstärkt das Team von Addleshaw Goddard um Felix Dörfelt im Bereich Disputes. Auch die beiden Partner Jörg Bielefeld (Frankfurt) und Alexander Schmid (München) kommen neu dazu, unterstützt von Timo Handel als Counsel. Sie wechseln von Advant Beiten und beraten zum Wirtschaftsstrafrecht mit Schwerpunkt auf Compliance.

Ebenfalls von Advant Beiten kommt Partner André Suttorp mit einem Team, er soll in Frankfurt zu steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit M&A-, Private-Equity– und Real-Estate-Transaktionen beraten. Jörg Etzkorn, zuletzt General Counsel und Chief Compliance Officer bei der HUK-Coburg, soll bei Addleshaw Goddard die Bereiche Compliance, Bank- und Aufsichtsrecht verstärken. Mit den Neuzugängen zählt die Wirtschaftskanzlei, die seit Sommer 2019 in Deutschland präsent ist, nach eigenen Angaben nun bundesweit 15 Partner.