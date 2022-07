Shearman & Sterling baut deutschen Standort weiter aus

Die Kanzlei Shearman & Sterling baut ihre deutschen Standorte mit einer Personalie weiter aus: Florian Ziegler soll die Büros in Frankfurt und München als Finanzierungspartner verstärken. Zudem erweitert er den deutschen Standort in Frankfurt um ein Notariat und bleibt auch selbst als Notar in Frankfurt tätig. Laut „Juve“ wird er im August anfangen und hauptsächlich in München arbeiten. Ziegler kommt von der Kanzlei White & Case, wo er Partner war.

Er soll künftig im Bereich Debt Finance, speziell Corporate Finance, einschließlich Leveraged Acquisition Finance und Investment Grade Loans beraten, vermeldete die US-Kanzlei. Erfahren sei der Anwalt in den Bereichen Projektfinanzierungen und Restrukturierungen. Ziegler soll Banken und andere Finanzinstitute, Private Equity Investoren und Unternehmen bei nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen beraten.

Shearman & Sterling wächst in Deutschland wieder

„Unsere Finanzierungspraxis wächst weiterhin rapide und der Zugang von Florian Ziegler ermöglicht uns das globale Angebot im Finanzierungsbereich weiter auszubauen“, sagt David Beveridge, Senior Partner von Shearman & Sterling. Der Einstieg von Ziegler zahle auf das Ziel ein, eine führende europäische beziehungsweise US-transatlantische Leveraged-Finance-Praxis aufzubauen.

Mit diesem Schritt baut die US-Kanzlei ihre deutschen Standorte wieder aus, nachdem sie sich vor einiger Zeit noch aus Deutschland zurückgezogen hatte. Vor knapp zehn Jahren schloss die Kanzlei ihre Büros in Düsseldorf und München und erhielt nur die Frankfurter Praxis.

Im März 2021 eröffnete sie aber wieder ein Büro in München und erweiterte die Praxis mit den Partnern Florian Harder und Jann Jetter. Beide Anwälte waren Anfang 2021 von Linklaters zur Neueröffnung gewechselt, um den Private-Equity-Bereich zu stärken.

eva.brendel[at]finance-magazin.de