M&A-Beratung Proventis zieht nach Düsseldorf um

Proventis Partners versucht mit Hilfe eines Neustarts in Nordrhein-Westfalen besser Fuß zu fassen: Wie FINANCE vorab erfahren hat, bereitet die M&A-Beratung die Eröffnung eines neuen Büros in Düsseldorf vor. Bislang ist Proventis in Nordrhein-Westfalen mit einem Büro in Köln vertreten, das im Zuge der Neueröffnung in der Landeshauptstadt mit dem Düsseldorfer Standort zusammengelegt werden soll. Den Kölner Standort gibt Proventis auf. Den Neustart in Nordrhein-Westfalen soll für Proventis ein neuer Partner gestalten.