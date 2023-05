Ungewöhnlicher Schritt im M&A-Beratermarkt: Die Hamburger M&A-Boutique Carlsquare expandiert nach Polen und eröffnet zum Juni in der Hauptstadt Warschau ein neues Büro. Das gab Carlsquare soeben bekannt. Der neue Standort wird geleitet von Managing Partner Jorge Abugaber, der von Santander Corporate & Investment Banking in Warschau kommt. Zuvor war er für JP Morgan in New York sowie im Investmentbanking von Trigon tätig. Der TMT-, Consumer-Retail- und Healthcare-Spezialist verfügt laut Carlsquare über 15 Jahre Erfahrung im M&A-Geschäft.

Dass M&A-Beratungen ins Ausland expandieren, um an mehr Mandate zu kommen, ist nicht neu. Doch warum zieht es Carlsquare ausgerechnet nach Polen?

Carlsquare schielt auf polnische Tech-Szene

„Wie auch unsere Wettbewerber haben wir Transaktionen mit Polen-Bezug bislang aus der Ferne begleitet“, berichtet Michael Moritz, Managing Partner und Mitgründer von Carlsquare. Ändern soll sich dies aus zwei Gründen. Erstens sei Polen „mit seinem hohen, stabilen Wachstum eine der am schnellsten expandierenden Volkswirtschaften in Europa“ und damit auch einer der „attraktivsten Standorte für M&A“, begründen die Hamburger den Schritt. „Polen ist heute kein reines Billiglohnland mehr, die dortigen Unternehmen haben inzwischen eine viel größere Kapitalkraft und suchen den Zugang zu Westeuropa“, findet Moritz.

Wird das polnische Büro von Carlsquare leiten: Jorge Abugaber. Foto: Carlsquare

Hinzu komme laut Carlsquare, dass sich die Zahl der technologiebezogenen M&A-Deals in Polen seit 2017 in etwa verdreifacht hat – und die Hamburger bevorzugt bei Tech-Deals beraten. Laut der Beratung, die auch schon in der Vergangenheit öfter über M&A gewachsen ist, hat heute jeder zweite M&A-Deal in Polen einen Tech-Bezug. Im vergangenen Jahr zählte „Mergermarket“ 412 M&A-Deals in Polen, davon 188 mit Tech-Bezug.

„Früher waren viele polnische Unternehmen in klassischen Industrien wie im produzierenden Gewerbe oder im Dienstleistungssektor tätig, heute gibt es dort eine gut etablierte Tech-Szene“, ergänzt M&A-Berater Moritz. Vor allem Software-Entwickler und IT-Dienstleister seien in Polen gefragt – und auch Business Process Outsourcing (BPO), also das Auslagern ganzer Geschäftsprozesse, ist ein Thema, für das westeuropäische Länder nach Polen schauen.

Buy- und Sell-Side für Carlsquare spannend

Carlsquare interessiert sich dabei sowohl für Buy- als auch Sell-Side-Mandate, und das nicht nur von Deutschland nach Polen, sondern auch umgekehrt: Unternehmensgründer Moritz zufolge würden immer mehr polnische Unternehmen in Deutschland zukaufen. Diese – ebenso wie deutsche Unternehmen mit M&A-Ambitionen in Polen – wollen die Hamburger M&A-seitig unterstützen.

Sie rechnen zudem mit mehr Nachfolge-Deals in den nächsten Jahren – und wollen auch innerpolnische M&A-Transaktionen begleiten. In Polen im Visier hat Carlsquare Deal-Volumina zwischen 30 und 150 Millionen Euro mit einem Sweet Spot zwischen 30 und 100 Millionen Euro.

Als Käufer in Polen agieren heute vornehmlich Strategen und nur einige wenige Private-Equity-Fonds, die ein Mandat für osteuropäische Länder haben. „Wir sehen auch polnische Finanzinvestoren, die auf Target-Suche in Westeuropa gehen“, sagt Moritz. Das Private-Equity-Geschäft sei in Polen aber noch lange nicht so fortgeschritten wie in Deutschland.

Carlsquare eröffnete Anfang 2022 Pariser Büro

Für Carlsquare ist das polnische Office das mittlerweile zehnte Büro. Darüber hinaus verfügt die M&A-Beratung über Standorte in Frankfurt, Berlin, München, Stockholm, Kopenhagen, London, Paris, San Francisco sowie am Hauptsitz in Hamburg. Das Pariser Büro hatte Carlsquare erst vor knapp eineinhalb Jahren eröffnet. „Seit der Eröffnung haben wir eine Handvoll Transaktionen abschließen können und sind damit in Frankreich profitabel“, freut sich Moritz.

Mehr zum Thema Carlsquare eröffnet neues Büro in Frankreich Mit einem neuen Büro in Paris will Carlsquare dem wachsenden Dealflow aus Frankreich gerecht werden. Für die Offensive holt die Hamburger M&A-Beratung zwei Ex-Rothschild-Banker. Mehr lesen

Weltweit sind nun 150 M&A-Berater für Carlsquare tätig, die im vergangenen Jahr rund 50 Transaktionen begleitet haben. In Polen sitzt bislang nur Büroleiter Abugaber, bis Weihnachten soll das dortige Team aber auf fünf Köpfe anwachsen.

Carlsquare kaufte US-Boutique Capital Clarity

Ganz frisch ist außerdem der Standort in San Francisco. Dort hat Carlsquare aber kein neues Büro eröffnet, sondern Anfang April die M&A-Boutique Capital Clarity mit Sitz im Silicon Valley übernommen. Der Kollaps der Silicon Valley Bank kurze Zeit später habe die Transaktion und auch die Unternehmensbewertung nicht beeinflusst. Die beiden Gründer der Tech-M&A-Beratung, Susan Blanco und John A. Cooper, sind im Zuge des Deals in die Partnerriege von Carlsquare aufgenommen worden und haben sich als Gesellschafter am gemeinsamen Unternehmen rückbeteiligt. Insgesamt arbeiten bei Capital Clarity 15 M&A-Berater, künftig sollen es laut Carlsquare aber noch mehr werden.

„Den Zugang zu dem speziellen Ökosystem des Silicon Valley zu finden ist einfacher, wenn man vor Ort ist.“ Michael Moritz, Managing Partner bei Carlsquare

Das Silicon Valley hat Carlsquare nach eigener Aussage schon länger im Blick gehabt. „Wir haben schon einige Deals dort gemacht, aber den Zugang zu dem speziellen Ökosystem zu finden ist einfacher, wenn man vor Ort ist“, sagt Managing Partner Moritz. Carlsquare habe dann gezielt nach M&A-Boutiquen Ausschau gehalten, die Tech-Kompetenz mitbringen und Interesse an einer internationalen Expansion haben.

Carlsquare-Gründer: „Weitere Zukäufe vorstellbar“

Blanco und Cooper, beide ehemalige Tech-Banker von Houlihan Lokey, hatten sich kurz vor dem Merger von Houlihan Lokey und GCA Altium mit ihrer eigenen Boutique selbständig gemacht, hätten aber schnell den „globalen Aspekt“ in ihrem Job vermisst, erzählt Moritz. Eine aktive Expansionsstrategie sei für die beiden aber nicht infrage gekommen – eine Zusammenarbeit wie die mit Carlsquare allerdings schon.

Nun stehen für die Hamburger zunächst Integrationsthemen an – weiteres Wachstum über M&A nicht ausgeschlossen: „Erst einmal müssen wir die beiden Geschäfte gut miteinander verzahnen. Danach können wir uns weitere Zukäufe vorstellen, auch in den USA“, kündigt Moritz an.