Neues Jahr, neues Glück – diesmal in Frankreich: Die Hamburger M&A-Beratung Carlsquare hat im Januar ein neues Büro in Paris eröffnet. Leiten sollen den neuen Standort die zwei M&A-Berater Alex Carré de Malberg und Berthold Stauffenberg. Beide sind Mitgründer der 2015 gegründeten Pariser M&A-Beratung Alexander Partners, die sich nach dem Weggang zweier von insgesamt vier Partnern nun dem Vernehmen nach neuorientieren muss.

Vor der Gründung der eigenen M&A-Beratung arbeitete Carré de Malberg unter anderem im Investmentbanking der Commercial Bank Qatar sowie bei den Investmentbanken Rothschild und Lazars Freres. Stauffenberg agierte zuvor im Corporate und Investmentbanking der Crédit Agricole sowie für Rothschild in Paris und Frankfurt.

Carlsquare, die bis 2019 rund 20 Jahre lang unter dem Namen Catcap firmierte, wagt den Markteintritt in Frankreich mit großen Ambitionen. Wo die M&A-Beratung konkret angreifen will und was sie sich von dem Expansionsschritt erhofft, berichtet Managing Partner und Mitgründer Michael Moritz.