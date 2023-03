Grant Thornton greift nach Dax40-Mandat 

Ob Corona-Nachwirkungen oder der Ukraine-Krieg: Grant Thornton setzt seinen Wachstumskurs auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten fort. Trotz etwas schwächerem Wachstum gegenüber dem Vorjahr blickt das Next Seven-Haus auf das erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte zurück.

Der Umsatz konnte im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2022 endete, um 10 Prozent auf 187 Millionen gesteigert werden. In fast allen Geschäftsbereichen konnte ein Umsatzwachstum verzeichnet werden, wenn auch geringer als im Vorjahr. „Dies ist Ausdruck der stabilen und nachhaltigen Entwicklung von Grant Thornton“, sagt Michael Häger, Vorstandsvorsitzender von Grant Thornton, und stellt in Aussicht, dass schon bald ein Dax40-Prüfungsmandat hinzukommen könnte.