Private-Equity-Branchenfonds werden populär

Seit einigen Jahren gibt es eine neue Klasse von Private-Equity-Fonds, die in der riesigen Industrie aber immer noch ein Nischendasein fristet: spezialisierte Branchenfonds. Ihre Namen sind nicht so bekannt wie die der großen, weltweit agierenden Private-Equity-Häuser, aber sie sind im Kommen – und sie beginnen, ihre Vorteile nicht nur beim Dealsourcing, sondern auch beim Ausbau ihrer Mannschaften auszuspielen.

„Die Branchenfonds sind keineswegs abgekoppelt vom War for Talents im Private-Equity-Geschäft, aber ihre Differenzierung hilft ihnen beim Anwerben neuer Mitarbeiter deutlich“, berichtet der erfahrene Private-Equity- und Corporate-Finance-Headhunter Ron Weihe, der bei der Personalberatung Spencer Stuart die Financial-Services-Practice in Deutschland leitet. Ihre Trümpfe sind in erster Linie Pioniergewinne sowie gute Aussichten beim Dealflow und beim so genannten „Carry“, aber auch noch einige mehr.