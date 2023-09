Neuzugang bei Mazars: Das Next-Seven-Haus ergänzt sein Prüferteam mit einem Big-Four-Neuzugang. Christina Fernholz war rund 22 Jahre bei EY und dort zuletzt als Director Financial Services tätig. Mehr als 20 Jahre prüft und berät sie bereits Banken und Finanzdienstleister im In- und Ausland. Bei Mazars soll Fernholz den Bereich Audit stärken und fokussiert sich künftig auf Jahresabschlussprüfungen, Konzernabschlussprüfungen und regulatorische Prüfungen von Banken.

Pierre Zapp, Partner und Mitglied des Management Boards bei Mazars in Deutschland, bescheinigt Fernholz internationale Erfahrung, „um Mandanten aus dem Bankensektor bei der Bewältigung regulatorischer und technologischer Herausforderungen zu unterstützen“.

Mazars bedient sich bei den Big Four

Mit dem Neuzugang setzt die Nummer acht im deutschen Prüfermarkt, Mazars, einen nicht mehr ganz neuen Trend fort: Zunehmend werden die Next Seven als Arbeitgeber attraktiv für Berater und Prüfer. Immer häufiger beobachtet die Branche prominente Wechsel aus den Big Four zu den kleineren Gesellschaften. So zog es zuletzt bereits Mathias Birnbaum, zuvor Partner bei KPMG, zu Mazars. Und erst zum Jahresbeginn waren die Wirtschaftsprüferin Julia Füssel von EY und Verrechnungspreis-Berater Roland Pfeiffer von Deloitte zu dem Next-Seven-Haus gestoßen.

Sieben neue Partnerinnen bei Mazars

Darüber hinaus hat Mazars zum Beginn des neuen Geschäftsjahrs am 1. September elf Berufsträger aus den eigenen Reihen zu neuen Partnerinnen und Partnern befördert: Andreas Eckhardt (Arbeitsrecht), Luisa Förster (Consulting, Schwerpunkt: ESG, Audit, CFO), Hajo Hauschildt (Wirtschaftsprüfer), Ralph Krüger (Consulting, Schwerpunkt: IT) Charlotte Kulenkampff (M&A, Gesellschaftsrecht), Steffi Papenroth (Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung), Elma Sefer Periṡkić (Audit, Schwerpunkt: Financial Services), Florence Schlensog (Accounting & Outsourcing), Sven Schulz (Steuerberatung), Matthias Welke (Consulting, Schwerpunkt: Kapitalmarkt und IFRS) und Juliane Wiefel-Seedorf (Steuerberatung).