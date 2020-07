So gehen Wirtschaftsprüfer mit Wirecard und Corona um

Obwohl sich RSM im Angriffsmodus befindet, klafft noch eine große Lücke zwischen der Nummer 10 und 11. „Man kann daher sagen, dass aus den ehemaligen Next Ten – das Verfolgerfeld der Big Four – inzwischen die Next Six geworden sind, also die sechs größten Unternehmen nach den Big Four mit einem Umsatz über 100 Millionen Euro“, meint Jörg Hossenfelder, geschäftsführende Gesellschafter bei Lünendonk & Hossenfelder.