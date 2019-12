Volker Krug wird Deutschlandchef von Deloitte

In seiner Amtszeit ist Deloitte vor allem mit dem Beratungsgeschäft außergewöhnlich stark gewachsen und erzielte in den vergangenen Jahren hohe zweistellige Wachstumsraten, die deutlich über denen der Konkurrenten KPMG, PwC und EY lagen. War Deloitte bezogen auf den Umsatz vor einigen Jahren noch die Nummer 4 im Beratungsgeschäft in Deutschland, hat das Big-Four-Haus seine Konkurrenten überholt und rangiert inzwischen mit einer Gesamtleistung von 993 Millionen Euro in der Beratung auf Platz 1.



Dem gegenüber steht ein Umsatz von lediglich 450 Millionen Euro in der Wirtschaftsprüfung, dem eigentlichen Kerngeschäft des Hauses. In einem Interview mit FINANCE erklärte Noch-Deloitte-CEO Plendl vor Kurzem, dass „Kerngeschäft [nicht] bedeutet, dass es zwangsläufig der umsatzstärkste Bereich ist“. Über alle Geschäftsfelder hinweg hat Deloitte im vergangenen Geschäftsjahr eine Gesamtleistung von 1,7 Milliarden Euro erwirtschaftet und ist damit zwar noch die Nummer 4 in Deutschland, kommt an die Nummer 3 KPMG aber immer näher heran.