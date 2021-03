Die Forderung, Prüfung und Beratung stärker voneinander zu trennen, ist keineswegs neu – und wurde in den vergangenen Jahren immer lauter. Ein wesentlicher Grund ist, dass das Beratungsgeschäft inzwischen bei allen größeren WP-Gesellschaften eine zentrale Rolle spielt. So macht das klassische Geschäft mit der Wirtschaftsprüfung bei KPMG, PwC, Deloitte und EY nur noch rund 30 Prozent des Umsatzes aus.



Das war nicht immer so: Nach Bilanzskandalen Anfang der 2000er Jahre hatten die meisten Big-Four-Gesellschaften ihr Beratungsgeschäft auf regulatorischen Druck hin verkauft – doch seit einigen Jahren ist der Anteil der Beratung wieder massiv in die Höhe geschossen. Um nicht abgehängt zu werden, hat auch das Verfolgerfeld der Next Ten das Beratungsgeschäft – vor allem außerhalb der Steuer- und Rechtsberatung – mühsam aufgebaut.



Diese Unwucht im Geschäft macht die großen und teilweise auch die mittelständischen Gesellschaften immer abhängiger von den Umsätzen in der Beratung. Manche fürchten, dass das ihrer Arbeit als unabhängige Prüfer mit öffentlichem Auftrag schaden könnte.