Durchbruch für die tokenbasierte Anleihe?

Die Bundesregierung sagt dubiosen Start-ups, die über Initial Coin Offerings (ICOs) Geld einsammeln, den Kampf an. Seit Beginn des Jahres gilt ein neues Gesetz, das den Handel und die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten – sogenannten Tokens – unter Erlaubnispflicht stellt. Unternehmen, die solche Services in Deutschland anbieten wollen, müssen sich nun bei der Bafin eine entsprechende Lizenz besorgen.



Aus aufsichtsrechtlicher Sicht gibt es damit künftig keinen Unterschied mehr zwischen der Blockchain-Szene und der übrigen deutschen Finanzindustrie, erklärt Johannes Blassl, Kapitalmarktrechtler bei der Frankfurter Kanzlei GSK Stockmann: „Sämtliche Dienstleistungen rund um digitale Vermögenswerte werden hierzulande nun genauso streng reguliert wie andere Finanzdienstleistungen.“



Die Folge: Blockchain-basierte Wertpapiere könnten mittelfristig auch für größere Unternehmen eine echte Alternative darstellen – sowohl als Finanzierungs- als auch als Anlageinstrument, meint Blassl: „Deutschland schafft als eines der ersten Länder in Europa einen rechtssicheren Rahmen für Kryptowerte.“ Das Anlegerschutzniveau steige dank der neuen Regulierung deutlich, so der Anwalt.