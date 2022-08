Diese Nachricht sorgte Mitte Juni für eine Überraschung: Lars Mosdorf verlässt den Airport Düsseldorf. Der Geschäftsführer Finanzen und Arbeitsdirektor stellt seinen Posten bis zum Jahresende zur Verfügung. Der Flughafenbetreiber hat indes einen Nachfolger bekanntgegeben: Anfang Januar 2023 soll Pradeep Pinakatt als CFO übernehmen.

Für Mosdorf endet damit seine Amtszeit am viertgrößten Flughafen der Republik nach genau drei Jahren. Er kam im Januar 2020 nach Düsseldorf, also kurz bevor die Corona-Pandemie der Luftfahrtindustrie einen herben Schlag versetzte. Nach nur drei Monaten als CFO fand sich Mosdorf in einer Situation wieder, die er sich wohl so nie vorgestellt hatte.