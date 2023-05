Die Sprachlern-App Babbel beruft einen neuen Finanzvorstand in ihr Management. Christian Baier wurde zum Managing Director ernannt und hat die Funktion des CFO übernommen. Er besitze umfangreiches Finanz-Know-how, starke operative Fähigkeiten und Erfahrungen im Bereich Investor Relations, teilt Babbel mit.

Baier war bis Juli 2022 CFO und COO beim Werbevermarkter Ströer, zuvor war er Managing Director bei zLabels, der Private Label Organisation von Zalando, und arbeitete von 2004 bis 2012 als Strategieberater bei McKinsey. Baier soll die Finanz-, Rechts- und Strategiefunktionen der Babbel Group „auf die nächste Ebene bringen”. Er wird direkt an Arne Schepker, den CEO von Babbel, berichten.

Das Wachstum des Unternehmens auf mehr als 1.000 Mitarbeitende und die Generierung von über 200 Millionen Euro Umsatz seien eine enorme Leistung, findet der neue Finanzchef. „Aber ich bin überzeugt, dass Babbel gerade erst anfängt. Ich bin stolz darauf, ab sofort zu diesem Erfolg beitragen zu können”, erklärt Baier.

Kathleen Radford wird CLXO bei Babbel

Babbel hat seinen Vorstand außerdem um die Funktion einer Chief Learning Experience Manager (CLXO) erweitert, die die Produktentwicklung von Babbel überwachen soll. Dieses Amt bekleidet seit April Kathleen Radford.

Sie sei eine erfahrene Produkt-Managerin, die in sechs verschiedenen Ländern und bei prominenten Technologieunternehmen wie Microsoft und Amazon gearbeitet habe, Start-up-Produkte und -Unternehmen bei Blinkbox zum Leben erweckt und zuletzt Produktinnovationen bei Comparethemarket, HSBC und Entain geleitet habe, betont Babbel. Sie berichtet ebenfalls direkt an Babbel-CEO Schepker. „Mit Talenten wie Kathleen und Christian an Bord bin ich absolut zuversichtlich, dass wir Babbel auf die nächste Stufe bringen werden, um getreu unserem Motto gegenseitiges Verständnis durch Sprache zu schaffen”, betont Schepker.