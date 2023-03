CFO-Wechsel bei den Jost Werken: Christian Terlinde wird nach rund vierjähriger Tätigkeit seinen Posten als Finanzvorstand bei dem Neu-Isenburger Lkw-Zulieferer aufgeben. Terlinde habe darum gebeten, seinen Vertrag mit Wirkung zum 30. Juni 2023 einvernehmlich aufzuheben, um eine neue Führungsaufgabe zu übernehmen, teilt das Unternehmen mit.

„Ich möchte mich bei allen Jost Beschäftigten, insbesondere bei meinen Vorstandskollegen, meinen Teams sowie dem Aufsichtsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken“, wird Terlinde in einer Unternehmensmitteilung zitiert. Als Meilensteine seiner Amtszeit hob er das profitable und nachhaltige Wachstum des Konzerns hervor sowie Investitionen für ein neues Werk in Indien, eine erfolgreiche Refinanzierung sowie die Reduzierung des Verschuldungsgrads auf 1,28x. „Damit ist Jost finanziell sehr gut gerüstet, um zukünftige Wachstumschancen zu ergreifen”, so Terlinde weiter.

Oliver Gantzert wird neuer Jost-CFO

Der Aufsichtsrat und restliche Vorstand bedankte sich für seinen wertvollen und sehr erfolgreichen Beitrag und wünscht ihm alles Gute für die persönliche und berufliche Zukunft.

Terlindes Nachfolger wird Oliver Gantzert. Der 43-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur wird das Amt zum 1. September übernehmen. Gantzert blickt auf rund 20 Jahre Berufserfahrung im Finanz- und Controlling-Bereich zurück. Seine Karriere begann er als Development Manager bei der Royal BAM Group, war anschließend zehn Jahre bei der Big-Four– Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC und wechselte dann in die Industrie. Dort war zuletzt sechs Jahre in der Automobil- und Nutzfahrzeugzuliefererbranche tätig, zunächst als Regional CFO Europe bei der Musashi Seimitsu Industry und aktuell als Group CFO bei der Kamax Gruppe im hessischen Homberg.

„Mit Oliver Gantzert haben wir eine erfolgreiche und erfahrene Führungskraft für Jost gewinnen können, die nicht nur über Finanzexpertise, sondern auch über langjährige Berufserfahrung in der Automobilbranche verfügt“, wird Stefan Sommer zitiert, der Aufsichtsratsvorsitzender der Jost Werke. CEO Joachim Dürr wird in der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. August interimistisch die Verantwortung für das Finanzressort übernehmen.

Jost erzielt Rekordgewinn

Jost Werke kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurückblicken. Der Zulieferer erwirtschaftete einen Rekordgewinn von 60 Millionen Euro und konnte den Umsatz um 20,6 Prozent auf 1,264 Milliarden Euro steigern. Das bereinigte Ebit stieg um 18,1 Prozent auf 123,8 Millionen Euro, während die bereinigte Ebit-Marge um 0,2 Prozentpunkte auf 9,8 Prozent zurückging. Für 2023 erwartet der Lkw-Zulieferer ein leichtes Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber 2022.