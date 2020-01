CFO Michael Morgenstern verlässt Insurtech DFV

Morgenstern stieg im Mai 2018 als CFO bei der DFV ein und folgte auf Georg Jüngling. Damit blieb er seiner Branche treu, davor arbeitete Morgenstern rund 19 Jahre bei dem Rückversicherer General Re in Köln. Dort fing er als Deputy Department Head Financial Reporting an und arbeitete unter anderem als Financial Controller, bis er 2013 schließlich zum CFO befördert wurde. Vor seiner Zeit bei General Re arbeitete er vier Jahre lang bei PwC.

Bei der DVF begleitete er im Dezember 2018 den IPO. Dieser verlief aber durchaus holprig. Der erste Anlauf wurde wegen des – wie es damals hieß – „schwierigen Kapitalmarktumfelds“ abgesagt, bereits zwei Wochen startete das Insurtech aber einen zweiten Versuch. Den Investoren machte das Unternehmen dafür massive Zugeständnisse und halbierte die Preisspanne nahezu. Die Aktie wurde mit 12,30 Euro am unteren Ende der Spanne platziert.