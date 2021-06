CFO-News: Celonis, Accentro, First Sensor

CFO-Wechsel bei Celonis: Der Softwareanbieter hat Carlos Kirjner zum Finanzchef berufen. Damit folgt er auf Guido Torrini (Foto), der seit September 2019 die Finanzen der Münchener verantwortet hatte. Kirjner kommt im Zuge des Abschlusses einer Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 1 Milliarde Dollar (820 Millionen Euro) zu dem Start-up-Unternehmen. Durch die Finanzierungsrunde steigt die Bewertung auf 11,1 Milliarden Dollar (9,1 Milliarden Euro), wodurch Celonis als erstes deutsches Start-up zum Decacorn wird. Gemeinsam mit dem neuen CFO, der auch Teil des ebenfalls neu gegründeten Executive-Management-Teams wird, will das Unternehmen in die neue Wachstumsphase starten.

Der neue CFO Kirjner kommt von Google, wo er zuletzt als Vice President of Finance tätig war. In dieser Position war er für die Finanzen von dessen Kerngeschäftsbereichen Google Ads, Google Search und des Karten- und Navigationsdienstes Maps verantwortlich. Bevor Kirjner bei Google tätig war, arbeitete er bei Sanford C Bernstein & Co. als Aktienanalyst für den Internet-Sektor.