CFO-News: DekaBank, NordLB, Hartmann

Benedikt Dalkmann ist neuer CFO der Bertelsmann Education Group. Bislang war Dalkmann für die Bereiche Corporate Development, Data Analytics sowie Compliance der Unternehmenssparte von Bertelsmann zuständig. Als CFO folgt er auf Jarek Gabor, der als Chief Operation Officer (COO) zur im Gesundheitsbereich tätigen Tochter Relias wechselt. In seiner neuen Funktion berichtet Dalkmann an CEO Kay Krafft sowie den Bertelsmann-Finanzvorstand Bernd Hirsch.



Bei dem Gebäudedienstleister ISS Deutschland kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsführung. Zum 1. Februar 2020 übernimmt Florian Eisenmagen die Position des CFO. Er folgt in dieser Funktion auf den derzeitigen Finanzchef Martin Geisel, der sich dazu entschlossen hat, das Unternehmen zu verlassen. Wohin es Geisel zieht, ist nicht bekannt. Neu-CFO Eisenmagen ist bereits seit 20 Jahren für ISS tätig, seit 2012 als CFO von ISS Österreich.



Fischer Sports bekommt einen neuen CFO: Christian Egger wird ab dem 1. Januar 2020 neuer Finanzchef des österreichischen Skisportartikelherstellers. Damit komplettiert der 39-jährige Egger die zweiköpfige Geschäftsführung um Vorstandschef Franz Föttinger. Zuvor war Egger bei Fischer für die Effizienz- und Prozessoptimierung verantwortlich. Egger folgt bei Fischer Sports auf CFO Bernhard Matzner, der das Unternehmen als Finanzchef auf eigenen Wunsch verlassen wird. Matzner wird Fischer Sports allerdings noch beratend unterstützen.



Michael Rathje, CFO und COO der Gruner+Jahr-Tochter DPV (Deutscher Pressevertrieb), wird neuer Leiter Finanzen beim Spiegel Verlag. Rathje wird zum 1. Januar 2020 Wolfram Finck ablösen, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch hin verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Der 41-jährige Rathje wird als Finanzchef an den Spiegel-Geschäftsführer Thomas Hass berichten und wird zudem Mitglied der Geschäftsleitung der Spiegel-Gruppe.



