CFO-News: Denios, Relief Therapeutics, Tui

Das Biopharma-Unternehmen hat Jack Weinstein zum neuen Finanzvorstand und Treasurer ernannt. Wie das Schweizer Unternehmen bekanntgab, werde Weinstein seine neue Rolle von New York aus wahrnehmen. Dabei solle er sich insbesondere um die Investorenbasis und Investoren in den USA und im Ausland kümmern, hieß es weiter. Relief-Aufsichtsratschef Raghuram Selvaraju lobte die Erfahrung Weinsteins in Zulassungsfragen und mit gelisteten Unternehmen, die beim Austausch mit den Zulassungsbehörden und dem wachsenden Dialog mit der Investmentgemeinschaft von entscheidender Bedeutung sein werde.



Laut Unternehmensangaben verfüge der Finanzmanager Weinstein über eine 40-jährige, weitreichende Expertise im operativen Management. So sei er bereits als CFO, Investmentbanker und Berater in der biopharmazeutischen Industrie tätig gewesen. Vor seinem Wechsel zu Relief war Weinstein zuletzt Managing Director und Head of Healthcare Investment Banking bei der New Yorker Boutique-Investmentbank Avalon.