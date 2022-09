CFO-News: DER Touristik, Brain Biotech, Ceconomy

DER Touristik stellt Führungsetage neu auf

DER Touristik hat die Führungsstruktur der Gruppe neu aufgestellt. In diesem Zusammenhang wird Group-CFO Boris Schnabel seine Tätigkeit ab dem 1. Januar 2023 als Teil des Executive Boards ausüben. Dabei wird er neben seinen bisherigen Tätigkeitsbereichen Group Finance & Reporting, Treasury, Risk Management, Compliance und Legal außerdem für die Corporate Strategy und Group Human Resources verantwortlich sein.

Schnabel ist seit Oktober 2016 in seiner Position bei dem Unternehmen tätig. Bislang hat der Finanzchef an CEO Sören Hartmann berichtet, der das Unternehmen zum Jahresende verlassen wird und seine Zuständigkeiten an den Rewe-CEO Lionel Souque übergeben wird. Vor seiner Zeit bei DER Touristik war Schnabel bei Metro Cash & Carry, einer der wichtigsten Sparten des Metro-Konzerns, ebenfalls als CFO tätig.

Neben CFO Schnabel hat die Reisesparte des Einzelhandelsriesen Rewe den CEO für Zentraleuropa Ingo Burmester sowie den CEO-International Leif Vase Larsen in das Executive Board berufen. Die drei Mitglieder des Boards werden direkt an den Vorstandsvorsitzenden der REWE Group, Lionel Souque, berichten.