CFO-News: Mahle, Washtec, Emmi

Mahle macht Eigengewächs zum CFO

Markus Kapaun folgt als CFO bei Mahle auf den scheidenden Michael Frick, der als Finanzchef zu ZF Friedrichshafen wechselt. Wie der Autozulieferer bekanntgab, leitet Markus Kapaun ab November 2022 die Finanzen bei Mahle.

Kapaun stieg nach seinem BWL-Studium im Jahr 2003 als Trainee im Corporate Controlling bei Mahle ein. Er hat das Controlling in Südamerika sowie für die Geschäftsbereiche Industrie und Filtration und Motorperipherie geleitet und war Vice President Finance, Accounting, IT & Legal Affairs North America für Mahle in den USA, bevor er die Position des Vice President Finance & Accounting Europe übernahm. Der 48-Jährige gehört zudem der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft Mahle Behr Verwaltung an.