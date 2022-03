CFO-News: Deutsche Bank, HHLA, Delticom

Deutsche Bank: CFO James von Moltke wird Co-CEO

Aufstieg für den Finanzchef der Deutschen Bank: Der Aufsichtsrat hat James von Moltke zum zweiten Vorstandsvorsitzenden berufen. Er wird seine neue Funktion mit sofortiger Wirkung neben seinen Aufgaben als Finanzvorstand ausführen. Von Moltke wird die neue Position als Co-CEO vom Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing gemeinsam mit Karl von Rohr ausführen, der diesen Posten seit 2018 innehat.

Von Moltke hat den CFO-Posten seit Juli 2017 inne. Er wechselte von der Großbank Citigroup zur Deutschen Bank, wo er zuletzt als Treasury-Chef tätig war und unter anderem die konzerninterne Abteilung für M&A leitete. Außerdem arbeitete er während seiner Laufbahn für JP Morgan in New York und Hongkong und Morgan Stanley in New York. Dort war er vor allem für die Beratung von Unternehmen aus dem Financial-Services-Bereich zuständig.