CFO-News: Deutsche Bank, Merz, STI

Der Finanzchef von Volkswagen Frank Witter soll Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank werden. Das Gremium wird in der Hauptversammlung am 27. Mai dieses Jahres vorschlagen, den Noch-CFO des Autobauers in den Aufsichtsrat zu berufen. Witter soll damit auf Alexander Schütz folgen.

Witter wird VW in den kommenden Wochen verlassen. Die Nachfolge als CFO des Autobauers wird Anfang April Arno Antlitz antreten. Seit 2015 verantwortet Witter die Finanzen des VW-Konzerns. Seine Karriere startete der 61-jährige bereits bei den Wolfsburgern, zunächst als Abteilungsleiter Kapitalmarktgeschäfte im Konzern-Treasury. Nach einem kurzen Zwischenstopp bei der Schweizer Fluggesellschaft Sairgroup als Corporate Treasurer, übernahm Witter internationale CFO-Posten bei dem Dax-Konzern. Bevor er die Aufgabe als Konzern-CFO übernahm, war er seit September 2008 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AG.