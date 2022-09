Mahle macht Eigengewächs zum CFO

Mahle hat einen neuen CFO für den scheidenden Michael Frick gefunden. Wie der Autozulieferer bekanntgab, wird ab November Markus Kapaun die Finanzen leiten. Damit bestätigt Mahle den Weggang von Michael Frick, der bereits vergangene Woche bekanntgeworden ist. Frick wird neuer CFO von ZF Friedrichshafen.

Frick war seit 2003 für Mahle tätig. „Michael Frick danke ich im Namen der Mahle Aufsichtsgremien für fast 20 Jahre ausgezeichneten, loyalen Einsatzes für den Konzern. Seine Arbeit ist gerade in den äußerst anspruchsvollen vergangenen Jahren seit Ausbruch der Pandemie und im Lichte weiterer schwieriger externer Einflüsse besonders zu würdigen“, kommentiert Aufsichtsratschef Heinz Junker den Weggang.

Kapaun ist seit 20 Jahren bei Mahle

Auch der Neue kennt das Unternehmen schon sehr lange, Kapaun ist ein echtes Eigengewächs der Stuttgarter. Er stieg nach seinem BWL-Studium 2003 als Trainee im Corporate Controlling ein. Wie sein Vorgänger Frick war auch er Leiter Controlling für Mahle in Südamerika sowie für die Geschäftsbereiche Industrie und Filtration und Motorperipherie. Vor seiner jetzigen Position als Vice President Finance & Accounting Europe war er bis 2020 Vice President Finance, Accounting, IT & Legal Affairs North America für Mahle in den USA. Der 48-Jährige ist auch in der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft Mahle Behr Verwaltung.

„Markus Kapaun ist ein Finanzfachmann, der sich während seiner langjährigen Tätigkeit bei Mahle einen exzellenten Ruf im Unternehmen erworben hat. Er wird die Arbeit seines Vorgängers Michael Frick nahtlos fortführen“, begründete Junker die Bestellung Kapauns.

Mahle beruft Arnd Franz als neuen CEO

Damit beruft das Unternehmen einen CFO, der den Konzern gut kennt und weiß, mit welchen Herausforderungen Mahle zu kämpfen hat. Außerdem hat Mahle gleichzeitig die Berufung von Arnd Franz zum neuen CEO bestätigt, über den bereits vergangene Woche spekuliert wurde. Der neue Chef kommt von LKQ Europe und hat früher schon einmal bei Mahle gearbeitet.

Damit hat Mahle ab November wieder den CEO- und CFO-Posten besetzt. In den vergangenen drei Jahren gab es häufige Vorstandswechsel – dreimal wurde der CEO ausgewechselt und zweimal musste Frick für Monate beide Positionen besetzen, wie auch in den vergangenen Monaten.

Das neue Duo bei dem Kolbenspezialisten muss nun für Ruhe im Vorstand sorgen und den Fokus wieder auf den Sparplan und die Restrukturierung legen.