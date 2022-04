CFO-News: Possehl Erzkontor, Emma, Deutsche Rohstoff

Possehl Erzkontor: Nils Fleig neuer Finanzchef

Seit Anfang April agiert das Possehl Erzkontor mit einer Doppelspitze: Neben Jan Weber (CEO) wird Nils Fleig als neuer CFO Teil der Geschäftsführung. Fleig zeichnet sich bei dem Lübecker Chemikalien- und Mineralienhändler ab sofort für die Abteilungen Finance, Accounting, Controlling, IT & HR verantwortlich, während Jan Weber Regions, Divisions, Logistics, Operations und Kommunikation führt. Die im Jahre 1915 gegründete Possehl Erzkontor Gruppe gehört seit 2012 zur Peter Cremer Holding.

Finanzchef Fleig ist 40 Jahre alt und gebürtiger Lübecker. Seit 2010 arbeitete er in unterschiedlichen Finanzpositionen bei dem Hamburger Gabelstaplerhersteller Jungheinrich und war unter anderem in leitender Position am Aufbau der Logistiksparte des Konzerns beteiligt. Die letzten vier Jahre war Nils als Finanzchef der von Jungheinrich übernommenen MIAS Group tätig.