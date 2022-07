CFO-News: Schindler, Bethmann Bank, VW

Carla De Geyseleer ersetzt Urs Scheidegger bei Schindler

Beim Schweizer Unternehmen Schindler Aufzüge bahnt sich ein CFO-Wechsel an. Ab September wird beim weltweit zweitgrößten Aufzugshersteller Carla De Geyseleer den CFO-Job von Urs Scheidegger übernehmen. Dieser bleibt Schindler aber treu und wird Chief Risk Officer. Allerdings wird er damit nicht mehr Teil der Konzernleitung sein, wie das Unternehmen mitteilte. In seiner neuen Rolle werde er direkt an den Aufsichts- und Strategieausschuss berichten.

Zuvor war Carla De Geyseleer für eineinhalb Jahre Finanzvorständin des schwedischen Autobauers Volvo. Auch in Deutschland ist De Geyseleer in der Corporate-Finance-Welt keine Unbekannte, so war sie erst ab 2006 für ein Jahr Global Business Finance Director bei DHL Express in Köln und später Director Financial Controlling bei Vodafone in Düsseldorf. Für das Telekommunikationsunternehmen ging De Geyseleer ab April 2012 als CFO nach Amsterdam, bevor sie 2014 für vier Jahre als Finanzchefin zum Schweizer Warenprüfkonzern SGS ging.

Urs Scheidegger ist ein Eigengewächs der Fahrstuhlbauer. Nachdem er 2003 als Controller bei Schindler anfing, wurde er 2007 zum CFO China befördert und ging 2011 zurück zum Stammsitz in Ebikon. Im April 2018 ist er zum Group CFO ernannt worden.