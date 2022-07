CFO-News: Vita 34, Encavis, Conrad

Vita 34 stellt Dirk Plaga als neuen Finanzvorstand vor

Das Pharmaunternehmen Vita 34 hat einen Finanzvorstand gefunden. Auf der Hauptjahresversammlung vergangene Woche hat das Leipziger Unternehmen Dirk Plaga für die Position vorgestellt. Er soll zum 1. August beginnen.

Plaga bringt sowohl Erfahrung aus dem Corporate-Finance-Bereich mit als auch aus der fachspezifischen Themenwelt der Pharma- und Biotech-Industrie. Er kommt vom MDax-Unternehmen Evotec. Seit März 2019 ist er bei den Hamburgern Vice President und Global Head of Finance. Davor war er über sieben Jahre CFO bei Sonic Healthcare Germany in Berlin. Seine Karriere begann er in der Wirtschaftsprüfung. Sein Studium der Wirtschaftswissenschaften hat Plaga 1993 an der Ruhr-Universität Bochum abgeschlossen.

Plaga ersetzt damit den interimistisch eingesetzten Andreas Schafhirt, der seit dem vergangenen Jahr die Position innehatte. Im August 2021 verließ der damalige CFO Falk Neukirch überraschend den größten Betreiber einer Nabelschnurdatenbank in Deutschland – bereits zum zweiten Mal. Schon im April 2017 verließ Neukirch das Unternehmen aus der Position des Finanzchefs heraus.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Granderath kommentierte, dass Vita 34 einen „sehr erfahrenen und ideal zum Unternehmen passenden Manager“ als Finanzvorstand gefunden habe. Das Biotech hat erst vor Kurzem die Übernahme der polnischen Stammzellbank Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) abgeschlossen.