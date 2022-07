CFO-News: ZF Friedrichshafen, Bauer Media Group, Adrenomed

Konstantin Sauer verlässt ZF Friedrichshafen

Der langjährige Finanzvorstand von ZF Friedrichshafen Konstantin Sauer hat seinen Abschied bekannt gegeben. Wie der Autozulieferer mitteilte, wird Sauer sein Amt Position zum Jahresende niederlegen. Zwar ist noch kein Nachfolger gefunden, der Aufsichtsrat kündigte jedoch an, „zeitnah eine Entscheidung zu fällen“.

ZF kann seit 2010 auf die Finanzexpertise von Konstantin Sauer bauen. Dabei ist er ein typisches Eigengewächs der Friedrichshafener, Sauer ist nämlich bereits seit 1990 beim Autozulieferer. Im Dezember 2017 übernahm er sogar interimistisch die Rolle des CEO, nachdem der damalige ZF-Chef Stefan Sommer seinen Rücktritt erklärt hatte, und bevor Wolf-Henning Scheider die Position antrat. Damals wurde Sauer vom Aufsichtsrat als „Stabilitätsgarant“ bezeichnet.

Sauer war maßgeblich an verschiedenen Übernahmen beteiligt – wie der 13 Milliarden Dollar schwere Zukauf des US-amerikanischen Unternehmens TRW Automotive in 2015 – und verantwortet auch die Bereiche M&A und IT. Darüber hinaus orchestrierte er die Transformation des Industriekonzerns zum Technologieunternehmen und erhielt 2018 den Award CFO des Jahres.

Sauer ist aber nicht der einzige Vorstand, der ZF Friedrichshafen verlässt. So geht auch CEO Wolf-Henning Scheider, für den mit Holger Klein allerdings bereits ein Nachfolger gefunden worden ist. Auch auf der Vorstandsposition für die Region Asien-Pazifik gibt es einen Wechsel.