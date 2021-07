CFO-News: Sixt Leasing, Kiekert, Porr

CFO-Wechsel bei Sixt Leasing: Álvaro Hernández übernimmt die Finanzleitung bei dem Online-Autohändler. Er folgt auf den langjährigen CFO Björn Waldow (Foto), der Sixt Leasing „auf eigenen Wunsch“ im Herbst verlassen wird, wie das Unternehmen berichtete. Waldow wechselt zur Holtzbrinck Publishing Group, wo er ab Herbst den CFO-Posten übernehmen wird. Damit folgt er bei dem Medienkonzern, zudem anderen „Springer Nature“ und „Die Zeit“ gehören, auf Jens Schwanewedel, der nach 17 Jahren die Verlagsgruppe verlässt.

Hernández wird den CFO-Posten bei Sixt Leasing zum Oktober übernehmen. Er wechselt jedoch schon zum 1. September zu Sixt, um einen „nahtlosen Übergang“ zu gewährleisten. In seiner neuen Funktion wird Hernández neben dem Finanzbereich auch die Ressorts Accounting, Controlling, Treasury, Investor Relations, Risikomanagement, Revision, Recht, Compliance, Informationssicherheit und IT verantworten. Der neue Finanzchef von Sixt Leasing kommt von der Santander Consumer Finance Benelux, wo er seit 2017 als Finanzchef für das Geschäft in den Niederlanden und Belgien tätig ist. Vor seiner Zeit bei der spanischen Bank war er zehn Jahre lang CFO der FCA Bank Group in Spanien und Marokko.