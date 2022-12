CFO-News: Solaris, Schalke 04, Uniper

Solarisbank stellt Vorstand neu auf

Nachdem Solaris bereits im Oktober für Mai kommenden Jahres einen Wechsel an der Spitze angekündigt hatte, teilte das Fintech nun weitere Vorstandsveränderungen mit. In diesem Zusammenhang wird Lee Johnstone mit Wirkung zum 1. Januar 2023 den Posten des CFO übernehmen. Er wird zudem dem erweiterten Vorstand als Generalbevollmächtigter beitreten.

Damit folgt er auf Thom Rasser, der bereits im vergangenen Sommer angekündigt hatte, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Seine Position als Risikovorstand übergibt Rasser an Ansgar Finken. Wie Solaris mitteilt, wird Rasser seine Aufgaben in den kommenden Monaten an seine Nachfolger übergeben, um „für einen reibungslosen Übergang“ zu sorgen.

Der neue Finanzchef Johnstone ist derzeit Geschäftsführer der britischen Tochtergesellschaft von Solaris. Vor der Übernahme durch Solaris im Dezember 2021 war er mehr als zehn Jahre als CFO bei Solaris UK und Solaris Litauen tätig.