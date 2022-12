CFO-News: Huf, RWE, Evonik

Huf beruft Rainer Heupel zum Finanzchef

CFO-Wechsel bei Huf: Der Automobilzulieferer hat Rainer Heupel mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum neuen Finanzchef berufen. Er tritt damit die Nachfolge von Tom Graf an, der seit 2019 den CFO– und CEO-Posten in Personalunion innehat. Graf ist seit Januar 2019 für die Finanzen von Huf verantwortlich.

Der designierte CFO Heupel kommt von Thyssenkrupp, wo er in verschiedenen Unternehmensbereichen die Finanzleitung innehatte. So war er unter anderem CFO des Automobilzulieferers Thyssenkrupp Presta und zuletzt in gleicher Position bei dem Anbieter für Bergbaulösungen Thyssenkrupp Mining tätig. Neben dieser Personalie legt außerdem der Chief Perfomance Officer Lars Placke sein Amt zum Jahresende nieder.