CFO-News: Technotrans, Hamburg Commercial Bank, Credit Suisse

Robin Schaede wird CFO bei Technotrans

Robin Schaede wird neuer CFO bei Technotrans. Es soll seine Arbeit zum 1. Dezember dieses Jahres aufnehmen. Technotrans ist ein in Nordrhein-Westfalen ansässiges Unternehmen, das sich unter anderem auf die Themen Kühlung, Temperatur und Filtration spezialisiert hat.

Schaede übt derzeit noch die Rolle des Managing Director & CFO bei Medperion aus, einem Kommunikationsanbieter im Healthcare-Bereich. In dieser Funktion ist er bereits seit Oktober 2018 tätig. Seine Corporate-Finance-Karriere begann er bei Grünenthal, einem Pharmaunternehmen aus Aachen. Von der Buchhaltung über das Controlling hat er sich im März 2012 erst zum CFO für den Betriebsbereich „Iberia“ und später für die Einheit „Latin America“ hochgearbeitet.

Gemäß der Strategie „Future Ready 2025“ befindet sich Technotrans derzeit inmitten einer größeren Transformation, welche Schaede weiter vorantreiben soll. Schaede, der einen Master of Science in International Business Studies der niederländischen Universität in Maastricht hat, folgt auf den bereits Ende Juli 2021 aus dem Unternehmen ausgeschiedenen Dirk Engel.