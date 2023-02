CFO-Wechsel: Autodoc, Continental, Evotec

Autodoc macht Lennart Schmidt zum CFO

Der Onlinehändler Autodoc hat einen neuen Finanzchef berufen. Lennart Schmidt ist nun für die Finanzgeschicke des Unternehmens verantwortlich. Er stieg somit in das Executive Leadership Team (ELT) von Autodoc auf und berichtet direkt an Co-CEO Sandra Dax. Schmidt ist der Nachfolger von Bert Althaus, der sein Amt Ende 2022 niederlegt hatte.

Der neue Finanzchef war zuvor ein Jahr lang Vice President Investor Relations, Financial Planning & Analysis and Treasury. Vor seinem Einstieg bei dem Onlinehändler im Januar 2022 war Schmidt unter anderem Head of Digital Finance bei Seat in Barcelona und verantwortete den Bereich Investor Relations für den Volkswagen-Konzern in der Region Asien-Pazifik.