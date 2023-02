Katja Dürrfeld wird Ende April ihre Doppelrolle als CFO von Continental und des Unternehmensbereichs Automotive aufgeben, um sich „voll und ganz auf ihre Aufgabe als CFO des Continental-Konzerns zu konzentrieren“, wie das Unternehmen bei „Linkedin“ mitteilte. Den CFO-Posten im Unternehmensbereich Automotive wird demnach zum 1. Mai Claudia Holtkemper übernehmen.

Holtkemper ist zurzeit Head of Business Unit Power Transmission Group bei Contitech. In dem Geschäftsfeld werden Antriebsriemen bis hin zu kompletten Riementriebsystemen entwickelt und produziert. Die Produkte und Systeme finden Anwendung in der Automobilindustrie sowie weiteren Industrien.

Neue CFO Holtkemper arbeitet seit langem für Conti

Die 53-jährige Diplom-Betriebswirtin begann ihre berufliche Laufbahn ihrem „Linkedin“-Profil zufolge 1999 im Controlling von Caterpillar Claas America. Von 2001 an arbeitete sie im Controlling des 2004 von Continental übernommenen Reifenherstellers Phoenix, um anschließend Karriere innerhalb des Dax-Konzerns zu machen.

Von 2014 bis 2018 war sie CFO bei Claas Selbstfahrende Erntemaschinen, einer Tochtergesellschaft der Claas Gruppe, einem der weltgrößten Hersteller von Landmaschinen. 2018 ging sie zurück zu Continental und wurde Leiterin des Segments Power Transmission im Unternehmensbereichs Contitech.

Continental richtet Unternehmensbereiche neu aus

Continental hatte vorige Woche mitgeteilt, den Unternehmensbereich künftig noch stärker auf den Ausbau des Industriegeschäfts ausrichten zu wollen. Davon erhofft sich der Autozulieferer Synergieeffekte für das Automobilgeschäft.

Die ab 1. Mai beginnende Neuausrichtung fokussiere daher auch darauf, die Geschwindigkeit und Effizienz zu erhöhen, indem Entscheidungswege verkürzt, Zentralfunktionen gestrafft und Hierarchieebenen verringert würden, teilte Continental damals mit. Die angepasste Organisation des Unternehmensbereiches sei dabei auf die bestmögliche Kundenansprache in den unterschiedlichen Märkten ausgerichtet.

Continental war zuletzt von Cyberangriff betroffen

Dürrfeld ist seit Mitte Dezember 2021 Finanzchefin des Continental-Konzerns. Sie hatte den Posten von CEO Nikolai Setzer übernommen, der diese Funktion nach dem Ausscheiden des langjährigen CFOs Wolfgang Schäfer interimsweise innehatte. Zusätzlich übernahm Dürrfeld ab Januar 2022 noch den CFO-Posten des damals neugeschaffenen Unternehmensbereich Automotive.

„Als Finanzvorstand von Continental werde ich weiter daran arbeiten, unsere Mittelfristziele zu erreichen und den Unternehmensbereich Automotive bei der erfolgreichen Umsetzung seiner wertsteigernden Strategie zu unterstützen. Mit Claudia Holtkemper folgt mir bei Automotive eine äußerst kompetente und erfahrene Kollegin „, ließ sich Dürrfeld bei „Linkedin“ zitieren. Sie sieht den Automotive-Bereich „auf dem richtigen Weg“.

Der Autozulieferer machte zuletzt vor allem mit einem erfolgreichen Cyberangriff gegen sich Schlagzeilen, bei dem ihm angeblich 40 Terrabyte an Unternehmensdaten gestohlen wurden. Den am 17. Januar veröffentlichten vorläufigen und ungeprüften Zahlen für 2022 zufolge, betrug der Umsatz im Automotive-Bereich rund 18,3 Milliarden Euro bei einer bereinigten Ebit-Marge von etwa -0,2 Prozent. Der Bereich Contitech verzeichnete Einnahmen von ungefähr 6,6 Milliarden Euro, die bereinigte Ebit-Marge beträgt 4,7 Prozent. Der Konzernumsatz soll demzufolge rund 39,4 Milliarden Euro betragen und die bereinigte Ebit-Marge bei 5 Prozent liegen.