Guido Kerkhoff wechselt zu Klöckner & Co.

Kerkhoff tritt bei Klöckner & Co. in große Fußstapfen. Rühl hat das Unternehmen in den zurückliegenden Jahren zum Vorreiter in Sachen Digitalisierung in der Stahlindustrie gemacht. Die digitale Vertriebsplattform Klöckner.i sowie die Handelsplattform XOM sind wichtige Entwicklungen, die in Rühls Amtszeit fallen. Im vergangenen Jahr erzielte Klöckner bereits 29 Prozent seiner Erlöse digital, bis 2022 sollen es früheren Ankündigungen zufolge 60 Prozent sein.

Künftig will Klöckner & Co. das Plattformgeschäft in einer eigenen Einheit betreiben. Nach der anstehenden Ausgliederung des Bereichs digitale Plattformen wird Rühl deren Aufsichtsratsvorsitz übernehmen.

