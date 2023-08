Neue Aufgabe für Henk Derksen: Der CFO wird im Oktober Finanzchef des Duisburger Mischkonzern Haniel. Er folgt damit auf Florian Funck, der das Unternehmen nach über 20 Jahren verlässt. Funck tritt im April 2024 eine neue Stelle als Finanzchef beim Dax-Konzern Sartorius an.

Henk Derksen kommt von Viavi

Henk Derksen ist seit März 2021 CFO beim amerikanischen Technologieunternehmens Viavi in Arizona. Zuvor war der studierte Wirtschaftswissenschaftler 21 Jahre bei Belden, einem US-amerikanischen Anbieter von Datenübertragungslösungen. Dort war er neun Jahre CFO, nachdem er zuvor in den Bereichen Corporate Finance, Treasury, Finanzplanung und -analyse tätig war. Seine Karriere begann Derksen nach Abschluss seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Arnheim bei PwC.

Für seinen neuen Arbeitgeber Haniel ist Derksens Expertise im Portfoliomanagement von zentraler Bedeutung. „Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Henk Derksen mit seiner langjährigen Erfahrung in der Steuerung von Unternehmensgruppen sowie seiner Expertise in den Bereichen Corporate Finance und M&A einen wichtigen Beitrag zu Haniels weiterer Entwicklung als führender Purpose-getriebener Investor leisten wird“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Maximilian Schwaiger.

Unter „purpose-getrieben“ versteht Haniel die eigenen Ansprüche der Konzernbeteiligungen in puncto nachhaltiger Wertschöpfung. Unter den zehn Portfoliounternehmen von Haniel befinden sich unter anderem der Verpackungsmaschinenhersteller Rovema und der Geschäftsausstatter Takkt. Gleichzeitig investiert Haniel mit Wachstumskapital in Start-Ups, die sich mit Zukunftsthemen auseinandersetzen, zuletzt in die Letten von Aerones, die Roboter zur Wartung von Windrädern konzipieren.

Funck verkündete CFO-Abschied im Dezember

Seinen Abgang verkündete Funck bereits Ende vergangenen Jahres mit der Begründung, nach all der Zeit bei Haniel „ein neues berufliches Kapitel“ aufschlagen zu wollen. „Seine Expertise und Beständigkeit haben Haniel über die Jahre durch verschiedene Transformationen begleitet und für die Zukunft gut aufgestellt. Für seine folgende neue Aufgabe wünsche ich ihm alles Gute und viel Erfolg“, verabschiedet sich Schwaiger vom Haniel-CFO.