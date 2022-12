CFO-News: Ekosem-Agrar, Haniel, Telefónica Deutschland

Finanzchef Florian Funck verlässt Haniel

Der langjährige CFO Florian Funck wird sein Amt bei dem Traditionskonzern Haniel niederlegen. Wie die Duisburger bekanntgaben, wird Funck seinen im August 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Mit der frühzeitigen Bekanntgabe seiner Entscheidung wolle er eine geordnete Nachfolge gewährleisten. „Nach mehr als zwei Jahrzehnten bei Haniel möchte ich beruflich noch einmal ein neues Kapitel beginnen. Ich bin dem Unternehmen und der Familie Haniel sehr dankbar für die berufliche und persönliche Entwicklung, die mir in der Gruppe ermöglicht wurde“, sagt Funck zu seiner Entscheidung.

Funck hatte seine Karriere bei Haniel 1999 als Direktor der Zentralabteilung für Beteiligungscontrolling, Konzernbilanzierung und Risikomanagement gestartet. Nach einer Zwischenstation im Vorstand der Stuttgarter Tochtergesellschaft Takkt, wurde er 2011 zum CFO berufen.

CFO Markus Rolle bleibt bei Telefónica Deutschland

Das Telekommunikationsunternehmen Telefónica Deutschland setzt auf Kontinuität und hält auch künftig an seinem CFO Markus Rolle fest. Der Aufsichtsrat habe den im Juli 2023 auslaufenden Vertrag des Finanzvorstands vorzeitig bis 2026 verlängert, teilte das Unternehmen mit. Darüber hinaus hat das Unternehmen ebenfalls die Verträge der anderen Vorstandsmitglieder verlängert.

Rolle ist seit August 2017 Finanzchef von Telefónica Deutschland. Von November 2013 bis September 2014 fungiert er als Integration Manager im Post-Merger-Integrationsprozess zwischen Telefónica Deutschland und E-Plus und leitete anschließend das Gruppen-Controlling. Seine Karriere hatte Rolle bei E-Plus begonnen, wo er zunächst als Business Analyst im Controlling tätig war.

Morphosys sucht neuen Finanzchef

Der Antikörperspezialist Morphosys muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen: Sung Lee wird das Unternehmen im März 2023 „aus persönlichen Gründen“ verlassen, um nach Kalifornien zurück zu kehren. Wie Morphosys mitteilte, befinde man sich derzeit auf der Suche nach einer geeigneten Nachfolge.

Der scheidende CFO Lee war im Februar 2021 auf den langjährigen Finanzchef Jens Holstein gefolgt. Vor seiner Zeit bei Morphosys verantwortete er die Finanzen bei dem amerikanischen Biotech-Unternehmen Sangamo Therapeutics.

Weitere CFO-Personalien

Eric Huwer ist neuer Finanzvorstand beim HSV. Er wird mit Wirkung zum 1. Januar 2023 auf Vorstandsebene agieren, sein Vertrag soll bis 2025 laufen. Damit hat der Fußballklub nun gemeinsam mit dem bisherigen Alleinvorstand Jonas Boldt ein neues Führungsduo an der Spitze. Huwer war vor acht Jahren im Finanzbereich des HSV eingestiegen und dort zunächst als Vice President Finance tätig. Zuletzt agierte er seit Juni dieses Jahres als COO im Management Board direkt unter dem Vorstand.

Jan Kemper legt zum Jahresende 2023 überraschend sein Amt als CFO und Interims-COO bei N26 nieder. Darauf habe man sich „gemeinsam geeinigt“, heißt es in einer Mitteilung der Neo-Bank. Bisher hat die Berliner Bank noch keine Nachfolge für den freiwerdenden Posten bekanntgegeben. Man befinde sich auf der Suche nach einer geeigneten Regelung, wie das Unternehmen auf FINANCE-Nachfrage mitteilte. Maximilian Tayenthal übernimmt mit sofortiger Wirkung die Rolle des COO.

Generali hat Katrin Gruber mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zur neuen CFO der DACH-Region sowie zur Chief Business Performance Officer der Generali Deutschland berufen. Damit wird sie künftig in der CFO-Position bei der neu geschaffene Generali Business Unit „Germany, Austria and Switzerland“ (DACH) das Management Board komplementieren. Zuvor war Gruber für Generali Deutschland sowie interimistisch für die DACH-Region als Chief Risk Officer tätig.

Der Schweizer Lebensmittelverpackungshersteller SIG verabschiedet sich von seinem CFO Frank Herzog. Er werde seine Position „aus persönlichen Gründen“ nicht weiter ausführen, teilte das Unternehmen mit. Bis die Schweizer einen neuen Finanzvorstand gefunden haben, sollen Jessica Spence, Head of Group Accounting and Financial Reporting, und Dmitry Lebedev, Head of Financial Planning and Analysis, den Posten gemeinsam interimistisch innehaben.

Alles zum Thema CFO-Wechsel Sie wollen wissen, welcher Finanzchef wohin geht? Bleiben Sie auf dem Laufenden mit der FINANCE-Themenseite CFO-Wechsel, wo FINANCE die wichtigsten Personalien sammelt. Mehr lesen

Die Versicherung Zurich Österreich hat mit Rene Unger zum Jahresanfang 2023 einen neuen Finanzchef berufen. Er löst Silvia Emrich ab, die nach 35 Jahren bei Zurich zum Ende des Jahres in den Ruhestand gehen wird. Der designierte CFO Unger ist seit 2004 bei der Versicherung im Finanzressort tätig, zuletzt als Leiter Bilanzierung.

CFO Tammo Arndt verlässt zum Jahresende den Gesundheitsberater ARZ Haan. Wie das Unternehmen bekanntgab, werde sich der 48-Jährige „im kommenden Jahr neuen beruflichen Herausforderungen widmen“. Er verlasse demnach ARZ Haan auf eigenen Wunsch und „im besten gegenseitigen Einvernehmen“. Arndt hat in seiner Funktion die Leitung der Bereiche Finanzen, Controlling und Personal inne. Das Unternehmen hat noch keinen Nachfolger berufen.

CFO-Wechsel bei dem Softwareentwickler Asseco Solutions: Sascha Wellershoff wird neuer CFO des Unternehmens und beerbt den langjährigen Finanzchef Thomas Stiegler. Wellershoff ist bereits seit dem 1. September bei Asseco Solutions tätig, um eine nahtlose Übergabe zu garantieren. Sein Vorgänger Stiegler legt sein Amt nach acht Jahren zum Jahresende nieder.

Jens Bauer steigt bei Interprint zum CEO auf. Der Finanzchef folgt auf Hideo Yoshikawa, der in den Ruhestand geht. Ab dem kommenden Jahr wird der scheidende CEO, der seit 2019 im Amt war, das Druckunternehmen aus Arnsberg weiterhin in strategischen Fragen beraten. Bauer ist seit 1995 in verschiedenen Funktionen für Interprint tätig, seit 2018 ist er CFO der Gruppe. Seine Aufgaben als Finanzvorstand wird er weiterhin ausüben.