Christof Knop wird CFO bei Media Central

Vom Lebensmittelgroßhändler zur Medienagentur: Der ehemalige Metro-Manager Christof Knop tritt neue Aufgaben an und wird mit Wirkung zum 1. September neuer CFO der Agentur Media Central Group. In dieser Position wird er künftig die Ressorts Finance und Controlling verantworten.

Knop übernimmt die Leitung der Finanzgeschicke von Chief Administration Officer Vincenzo Del Popolo, der sich mit dem Amtsantritt Knops verstärkt auf die administrativen Aspekte im Unternehmen konzentrieren wird, wie Media Central mitteilte. Neben Group CEO Ingo Wienand und CEO Digital Stefano Portu komplementieren Knop und Del Popolo künftig die Geschäftsführung.

Christof Knop war seit 2015 bei Metro

Mit Knop holt sich Media Central einen Finanzmanager aus der Lebensmittelbranche an Bord. Der in Essen geborene Finanzer kommt von Metro Deutschland, wo er zuletzt als Geschäftsführer Finanzen sowie als Co-CEO agierte. Er hatte beide Positionen seit 2019 inne und leitete die Ressorts Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, IT, Security und Audit.

Diese Position hatte Knop bereits Ende Juni dieses Jahres niedergelegt. Einen Nachfolger hat Metro bislang nicht berufen. Metro-CEO Martin Schumacher hat die Verantwortung für das Finanzressort seitdem interimistisch inne.

Knop stieg 2015 in den Metro-Konzern ein und agierte seitdem unter anderem von 2017 bis 2019 als Operations und Sales Director. Zudem war er als Interims-CEO bei der spanischen Niederlassung Makro Spanien tätig, bevor er anschließend in die Geschäftsführung von Metro Deutschland aufstieg. Vor seiner Zeit bei dem Lebensmittelriesen arbeitetet Knop als Investment Director für verschiedene Private Equity Fonds in Europa.

Media Central emittiert Nordic Bond

„Aufgrund des starken Wachstums unserer Unternehmensgruppe befinden wir uns in einer spannenden Phase der Transformation. Mit Christof Knop konnten wir einen enorm erfahrenen und handelsversierten CFO gewinnen“, kommentiert CEO Wienand den Neuzugang bei der Media Central Group.

Zuletzt emittierte die Gruppe Mitte August eine Sustainability-linked Anleihe als Nordic Bond in Höhe von 250 Millionen Euro. Das Papier hat eine Laufzeit bis 2027 vor und Kupon von 9,75 Prozent. Darüber hinaus haben die Mönchengladbacher eine revolvierende Kreditlinie abgeschlossen. Einzelheiten dazu gab die Media Central nicht bekannt.

Die Media Central Group vermarktet unadressierte Haushaltswerbung und steuert jährlich rund 15 Milliarden Werbeprospekte für mehr als 100 Unternehmen aller Branchen. Mit mit ihren verschiedenen Marken, wie das Shopper Marketing Network Offerista Group, das Marktforschungsunternehmen Yagora sowie die Drive-to-Store Technologieplattform Shopfully, ist Media Central mit rund 900 Beschäftigten an 21 Standorten in sieben Ländern Europas vertreten.