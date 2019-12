Leifheit nutzt CFO-Abgang für Vorstandsverkleinerung

Huhmann beginnt seine berufliche Laufbahn im Dezember 1995 als Principal Strategy Consultant bei HP.



1999 wechselt er zu General Electric, wo er in den folgenden Jahren verschiedene Positionen im Bereich Finanzen übernimmt: Zunächst arbeitet Huhmann zwei Jahre lang im Corporate Audit, bevor er die Position des Finance Manager bei der damaligen GE-Tochter ITS Compunet übernimmt.



Im Sommer 2003 wird Huhmann Global Manager für Financial Planning & Analysis (FP&A) bei GE Inspection-Technologies, zwei Jahre später wechselt er innerhalb des GE-Konzerns auf die Position des Global Finance Manager im Bereich Equipment Services.



Im August 2006 wird Huhmann CFO von GE-Fanuc Europe. Im Februar 2009 übernimmt er die CFO-Position bei der Deutschlandsparte GE Healthcare.



2011 verlässt Huhmann seinen langjährigen Arbeitgeber GE und wechselt zu dem in Familienbesitz befindlichen Elektronikhersteller Stiebel Eltron. Als CFO verantwortet er dort auch die Themenbereiche IT, Personal, Sourcing, Recht sowie das China-Geschäft.



2015 verlässt Huhmann Stiebel Eltron und gründet und leitet die Gesellschaft Bergluft in Hong Kong mit Niederlassungen in China und Deutschland. Das Geschäftsziel der Gesellschaft ist die Entwicklung von Lüftungslösungen für Menschen in China, die unter der enormen Umweltverschmutzung leiden.



Im April 2017 übernimmt Huhmann die CFO-Position bei dem Haushaltsgerätehersteller Leifheit, und ist zwischenzeitlich für einige Monate Intermins-CEO des Unternehmens gewesen.



Im Dezember 2019 wird bekannt, dass er das Unternehmen im März 2020 verlässt.