Auch die bisherigen Investoren Atomico, Freigeist und LGT beteiligten sich an der internen Finanzierungsrunde. Das frische Kapital will das Hightech-Unternehmen in die abschließende Entwicklung der Lilium-Jets stecken. Das Ziel: 2025 mit der Serienproduktion und dem Betrieb regionaler Flugdienste starten, die letztlich so teuer wie Taxi-Fahrten werden sollen.



Vor allem die US-Expertise von Neu-CFO Geoffrey Richardson könnte sich als nützlich erweisen: Vor wenigen Tagen hat Lilium bekanntgegeben, einen Flugtaxi-Hub in Orlando im US-Bundesstaat Florida aufbauen zu wollen. Von dort aus soll ein US-weites Transportnetz aufgebaut werden, so der ambitionierte Plan der Münchener.



Der erste Flug in Orlando soll 2025 stattfinden, noch wartet man aber auf die Genehmigung der Behörden. Auch wenn sich das Unternehmen in dieser Hinsicht zuversichtlich zeigt, dürfte ein US-Amerikaner im Management bei künftigen Verhandlungen mit den dortigen Bürokraten kaum schaden.



