Medios macht CFO zum CEO

Heute ist das Unternehmen in drei Kernbereichen tätig: Im Geschäftsbereich „Arzneimittelversorgung“ bündeln die Berliner ihren pharmazeutischen Großhandel mit „Specialty Pharma“-Arzneimitteln, die in Deutschland verfügbar sind. Diese Arzneimittel sind in der Regel hochpreisig und behandeln chronische oder seltene Erkrankungen.



Das Segment „Patientenindividuelle Therapien“ umfasst die Herstellung von patientenindividuellen Zubereitungen im Auftrag von Apotheken. Seit 2019 gibt es zudem den Bereich „Arzneimittelsicherheit“, in dem die Berliner Analyseverfahren entwickeln, um gefälschte Arzneimittel zu identifizieren.