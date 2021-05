Damit holt sich die Oetker-Gruppe, die zuletzt mit rund 34.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro erzielte, eine erfahrene Bankerin an die Führungsspitze. Die designierte CFO kommt von dem Bankhaus Lampe, das zum Oetker Konzern gehört. Dort arbeitete sie seit 2013 als Leiterin des Bereichs Capital Markets und stieg 2017 zur haftenden Gesellschafterin auf. In dieser Funktion war sie verantwortlich für Kapitalmarktgeschäfte und Corporate Finance.

Zuvor arbeitete Gerbaulet als Investment-Bankerin bei der Commerzbank und leitete als Global Head of Equity Capital Markets das Aktienemissionsgeschäft. Zuvor war sie von 1993 bis 2007 bei der WestLB als Investment-Bankerin und Head of Equity Capital Markets tätig. Sie hat Betriebswirtschaft an der Universität Saarbrücken studiert.

Als Oetker-CFO wird Ute Gerbaulet die Bereiche Finanzen, Controlling, Recht und Steuern sowie Banken verantworten. Ihre Position beim Bankhaus Lampe behält Gerbaulet nur bis die hauseigene Bank der Oetker-Gruppe verkauft ist. Im vergangenen Jahr gab Oetker den Verkauf des Bankhaus Lampe an die Privatbank Hauk & Aufhäuser bekannt.

