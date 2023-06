Jobtausch bei der Allianz zwischen Oskar Buchauer und Claire-Marie Coste-Lepoutre: Buchauer wird zum 1. September CFO der Allianz Global Corporate Specialty (AGCS) und damit dem Vorstand angehören. Zu seinem künftigen Verantwortungsbereich bei AGCS zählt die Finanzabteilung inklusive Rechnungswesen, Treasury & Steuern, Aktuariat, Compliance, Finance Solutions, Global Performance Steering und Risikomanagement.

Die derzeitige AGCS-Finanzvorständin Coste-Lepoutre wird dann Buchauers Rolle bei der Allianz Gruppe als „Head of Allianz Group Actuarial, Planning and Controlling and Group Chief Actuary” übernehmen. In dieser Funktion wird sie strategische und finanzielle Funktionen über alle Geschäftsbereiche der Allianz Gruppe hinweg leiten. Dazu zählen beispielsweise Schaden- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung und Asset Management. Dabei wird sie eng mit dem CFO der Allianz Gruppe, Giulio Terzariol, zusammenarbeiten.

Alte Bekannte: Terzariol und Coste-Lepoutre

Terzariol sagt dazu: „Nachdem ich einige Jahre eng mit Claire-Marie zusammengearbeitet habe, freue ich mich nun, sie wieder in der Zentrale der Allianz Gruppe begrüßen zu dürfen, wo ihre Kombination aus internationaler Erfahrung und technischem Know-how ein großer Gewinn sein wird.“ Ihrem Nachfolger Buchauer wünscht Terzariol „viel Erfolg als CFO der AGCS.“ Er habe „hervorragende Arbeit geleistet. Der AGCS-Vorstandsvorsitzende Joachim Müller dankt zudem Coste-Lepoutre „für ihren außergewöhnlichen Beitrag in allen Bereichen des Unternehmens“.

Die gebürtige Französin Coste-Lepoutre kam 2019 als CFO zu AGCS. Sie war nach Unternehmensangaben maßgeblich an der Sanierung des AGCS-Portfolios, am Turnaround, der Transformation und der Rückkehr zur Rentabilität beteiligt. Anfang 2023 übernahm sie zusätzlich die Rolle der stellvertretenden CEO.

Coste-Lepoutre kennt viele Bereiche der Allianz

Bevor sie zu AGCS kam, war sie von 2015 bis 2019 Regional Chief Financial Officer der Allianz Benelux. Davor war sie in München für die Allianz Gruppe tätig, wo sie zunächst das CFO-Büro der Allianz Gruppe und dann den Geschäftsbereich für Frankreich, Benelux und Afrika leitete. Vor ihrer Zeit bei der Allianz war die Versicherungsmathematikerin sieben Jahre lang – von 2004 bis 2011 – für McKinsey und fünf Jahre für Scor Reinsurance tätig. Nach ihrem Studium in Lyon verbrachte sie zudem ein Jahr bei der Swiss Re.

Buchauer ist Allianz-Chefaktuar

Ihr Vorgänger und Nachfolger Buchauer hat seit 1998 in verschiedenen Führungs- und Fachfunktionen mit divisionaler oder regionaler Verantwortung bei der Allianz Gruppe gearbeitet. Von 2005 bis 2010 war der Diplom-Aktuar Chief Risk Officer der Allianz Italien. Seit 2010 ist er Chefaktuar der Allianz Gruppe, ab 2018 hat er zudem den Bereich Aktuariat, Planung und Controlling der Allianz Gruppe geleitet. Vor seiner Zeit bei der Allianz war er von 1996 bis 1998 in einer IT-Beratung und von 1992 bis 1996 bei einem lokalen Versicherungsverein tätig.